Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что значительная часть украинских военных, эвакуированных из Мариуполя, находятся на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом пишет Зеркало недели.

Секретарь СНБО отметил, что со стороны Киева мало комментируют процесс обмена, чтобы не навредить бойцам.

— В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институции, которые помогают в этом. Здесь главное - не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, которые сегодня в плену, прошедшие Мариуполь, обязательно вернулись живыми и здоровыми, — пояснил Алексей Данилов.

При этом он повторил, что большая часть защитников Мариуполя находится на территории Донецкой области.

— Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы окончательно не можем, — акцентировал секретарь СНБО.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявял, что украинские разведчики коммуницируют с бойцами полка «Азов», которые держали оборону Мариуполя до приказа из Генштаба.