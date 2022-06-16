Французский технологический гигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной и безопасности отраслях Thales продолжил сотрудничать с крупными российскими банками, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и санкции, которые ввели США и ЕС. Компания заявила прессе, что продаст свой бизнес в России.

Об этом говорится в статье французского медиа Le Parisien.

По словам Thales, компания предоставляет защиту 19 из 20 крупнейших банков в мире и помогает защищать 85% глобальных банковских транзакций с помощью решений PayShield 9000 и PayShield 10K «HSM». Среди клиентов компании немало российских банков, в том числе Сбербанк России, попавший в последний пакет санкций, введенный ЕС.

«Thales не объявила о выходе с российского рынка и не прекратила свою деятельность», — подчеркнул вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Эти договоры требуют согласия Кремля. Компания Thales получила лицензии от российского государства на заключение всех этих контрактов. Если Thales отключила бы все в мгновение ока, российская банковская система упала бы. Только тот факт, что российские банки работают нормально, является ярким доказательством того, что группа продолжает работать на них. 80% российской банковской системы пользуются их услугами, и 100% – на временно оккупированных территориях Украины, — подчеркнул украинский блогер и активист Антон Швец.

Компания в комментарии Le Parisien заявила: «Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в России».

По словам источников, компания также должна была остановить завод по производству банковских карт. Другой спикер добавляет, что бизнес продают бывшим сотрудникам.

До полномасштабного вторжения России в Украину в московском офисе Thales Group работало около 130 сотрудников, занятых не только в банковской сфере, но и в космической и аэронавтической отраслях.

Thales также попал в скандал, когда в конце марта, после вывода российских войск из Бучи, на север от Киева, оказалось, что российские танки были оснащены тепловыми камерами Catherine (один из флагманских продуктов Thales, — прим).

Но компания ответила, что якобы законно поставляла оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, подписанным к эмбарго на поставки оружия, которые были введены против России с 2014 года.

Thales также обвиняют в «соучастии в военных преступлениях».

2 июня три неправительственные организации подали жалобу в парижский суд на Thales, Dassault Aviation и MBDA France. Организации обвиняют компании в том, что они продолжали экспортировать свое оружие в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты после начала войны в Йемене.

Напомним, мебельный гигант IKEA продает свои четыре завода в России и сокращает штат работников, компания не видит возможности возобновить продажи в обозримом будущем.