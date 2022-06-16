В течение недели в Вооруженные силы Украины Министерство обороны передало больше 33 тысяч бронежилетов, 19 тысяч шлемов, 13,5 тысяч пар обуви и более 22 тысяч комплектов одежды.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Укринформ.

— С 8 по 15 июня для обеспечения подразделений ВСУ Минобороны передало более 33 тысяч бронежилетов, более 19 тысяч шлемов, более 13,5 тысяч пар обуви и более 22 тысяч комплектов костюмов полевых, — сообщила Анна Маляр.

Она добавила, что в ближайшее время ожидается еще 21 тысяча бронежилетов и пять тысяч шлемов, отгруженных поставщиками и уже на пути в ВСУ.

Анна Маляр также напомнила, что уже осуществляется поставка зимней одежды для нужд ВСУ.

— Если подытожить поставки за первую половину июня, то министерство обороны передало в ВСУ более 55 тысяч бронежилетов и более 27 тысяч шлемов, — подытожила Анна Маляр.

По словам замминистра обороны, профильное министерство работает таким образом, чтобы гарантировать стабильные ритмичные поставки для армии и постепенно наращивать их объемы.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны перечислило в общей сложности 65,2 миллиарда гривен на выплаты украинским военнослужащим за май.