После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

«После встречи с Владимиром Зеленским в президентском дворце в четверг главы государств Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за «немедленный» статус кандидата на членство в ЕС для Украины», — говорится в сообщении.

Канцлер Германии Олаф Шольц также считает, что статус должна получить и Молдова.

— Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Это касается и Республики Молдова. Украина является частью европейской семьи, — сказал Олаф Шольц, которого цитируют немецкие СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает этот шаг.

— В любом случае, мы поддерживаем статус Украины на присоединение к Европейскому Союзу, – заявил он.

По его словам, этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Западных Балканах.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.