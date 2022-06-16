Украина хочет вернуть все свои земли, в том числе Крым, но для этого понадобится новое оружие от партнеров.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью СNN.

— Мы собираемся освободить все наши территории. Все, включая Крым. Крым — это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом, — отметил министр.

По его словам, вернуть оккупированные территории планируется в три этапа. Первым шагом станет стабилизация ситуации на местах. Вторым — оттеснение российских войск на позиции до вторжения 24 февраля. А на третьем этапе будут обсуждения с партнерами Украины по поводу освобождения Крыма.

Алексей Резников уточнил, что военный способ возвращения Крыма не рассматривается — оружие будет рычагом воздействия.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко рассказал, что Украине нужно воспользоваться моментом слабости врага и восстановить территориальную целостность, вернув Донбасс и оккупированный Крым.