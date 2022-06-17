Украинские разведчики получили детальную техническую документацию о строительстве «Крымского моста».

Об этом сообщает главное управление разведки.

— Получена подробная техническая документация «Крымского моста». В ближайшем окружении Путина заявляют о «гарантированной» безопасности «Крымского моста». Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта. В частности, речь идет о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив», – сказано в сообщении.

В частности, сообщается, что у документа есть подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Напомним, что нардеп Роман Костенко, воюющий на южном направлении, считает важным перерезать России «Крымский мост» как можно быстрее, так как по нему подключает подкрепления херсонская и мариупольская группировки.