Украинские защитники на херсонско-николаевском направлении нуждаются в сборе средств на дроны, с помощью которых они уничтожают российских оккупантов.

Соответствующее видеообращение бойца опубликовал николаевский аэросъемщик Владимир Смирнов.

— Нам нужно собрать денег на две птички (дроны, – прим.). Время такое, что с птичками уже начались проблемы. Есть системы сбрасывания «подарков», поэтому чем скорее эти птички смогут прийти к нам, тем скорее мы сможем ехать работать по точкам, – говорит боец Марк.

Он рассказал, что дроны необходимы украинским бойцам под Николаевом в трех случаях: для сбрасывания снарядов на позиции российских оккупантов, для разведки и корректировки артиллерии.

— Я верю, что средства соберутся, вопрос только «когда?». Так держать. Слава Украине!, – говорит украинский защитник.

Владимир Смирнов также просит оказать бойцам финансовую поддержку в покупке дронов.

— У наших ребят, бьющих бурят под Николаевом, появились девайсы для сбрасывания фугасных снарядов с дронов, но им не хватает дронов. Если у Вас есть возможность добиться финансово или хотя бы репоста, сделайте это. Маленькие дела становятся огромной силой, недооценивайте свой голос и свои возможности, – сказал он.

Реквизиты для сбора средств на дроны:

5168 7450 3074 0911

Напомним, спецназовцы Национальной гвардии Украины ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу, воспользовавшись информацией с российского дрона.