Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов поймала агента России, который пытался получить должность стажера в Международном уголовном суде в Гааге.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Задержанный провалился на поддельном удостоверении личности гражданина Бразилии, по которому он пытался просочиться в структуру МУС, сотрудники которо расследуют военные преступления российской армии.

Начальник разведки Нидерландов отметил, что реальное имя пойманного недоагента — Сергей Владимирович Черкасов. В Гаагу он планировал устроиться под личиной бразильца Виктора Мюллера Феррейры.

По данным Нидерландов, шпион готовился получить доступ к секретным данным. В первую очередь, его интересовали свидетельства военных преступлений РФ в Грузии и Украине. Черкасова депортировали обратно в Бразилию.

Напомним, Международный уголовный суд (МУС) проводит крупнейшее расследование в своей истории.