Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов поймала агента России, который пытался получить должность стажера в Международном уголовном суде в Гааге.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Задержанный провалился на поддельном удостоверении личности гражданина Бразилии, по которому он пытался просочиться в структуру МУС, сотрудники которо расследуют военные преступления российской армии.
Начальник разведки Нидерландов отметил, что реальное имя пойманного недоагента — Сергей Владимирович Черкасов. В Гаагу он планировал устроиться под личиной бразильца Виктора Мюллера Феррейры.
По данным Нидерландов, шпион готовился получить доступ к секретным данным. В первую очередь, его интересовали свидетельства военных преступлений РФ в Грузии и Украине. Черкасова депортировали обратно в Бразилию.
Напомним, Международный уголовный суд (МУС) проводит крупнейшее расследование в своей истории.
Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов поймала агента России, который пытался получить должность стажера в Международном уголовном суде в Гааге.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Задержанный провалился на поддельном удостоверении личности гражданина Бразилии, по которому он пытался просочиться в структуру МУС, сотрудники которо расследуют военные преступления российской армии.
Начальник разведки Нидерландов отметил, что реальное имя пойманного недоагента — Сергей Владимирович Черкасов. В Гаагу он планировал устроиться под личиной бразильца Виктора Мюллера Феррейры.
По данным Нидерландов, шпион готовился получить доступ к секретным данным. В первую очередь, его интересовали свидетельства военных преступлений РФ в Грузии и Украине. Черкасова депортировали обратно в Бразилию.
Напомним, Международный уголовный суд (МУС) проводит крупнейшее расследование в своей истории.