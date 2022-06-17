Российские дипломаты перешли к риторике о том, что ВС РФ никогда не нападали на Украину и вообще — им не оставили выбора.

Об этом пишет BBC.

Так, министр иностранных дел Сергей Лавров открыто говорил корреспонденту BBC, что никакой войны с Украиной нет.

— Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО, — произнес он.

А на просьбу прокомментировать отчет ООН про село Ягодное на Черниговщине, где российские военные около месяца держали в подвале школы сотни человек, он назвал его фейком.

— То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?, — уточнил интервьюер. — Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть, — ответил российский министр.

Напомним, премьер-министр Польши Моравецкий призвал искоренить «русский мир».