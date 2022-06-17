Российские оккупанты создали на захваченных территориях не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в ОБСЕ.

Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений оккупантами в Украине.

Пытки, гендерное насилие, похищение людей стало «частью российской политики по взлому свободы жителей оккупированных территорий Украины».

Евгений Цымбалюк напомнил о тюрьме «Изоляция» в оккупированном Донецке.

— Мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся и поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине, — заявил он.

Напомним, российские оккупанты обустроили фильтрационный лагерь в районе пунктов перехода госграницы России с Эстонией.