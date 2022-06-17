Правительство Румынии приняло законопроект о закупке у Норвегии 32 подержанных истребителей F-16.

Об этом пишет Euractiv, сообщает Европейская правда.

Сделка также включает материально-техническую поддержку и дополнительный пакет оборудования и услуг, предоставляемых правительством США.

Самолеты будут модернизированы на румынском заводе и должны использоваться не менее 10 лет в качестве переходного периода к приобретению истребителей пятого поколения, таких как F-35.

Общая стоимость оценивается в 454 миллиона евро: 32 самолета F-16 обойдутся примерно в 354 миллиона евро, а расходы на материально-техническое обеспечение и оборудование со стороны правительства США оцениваются в 100 миллионов евро.

У Румынии есть 17 самолетов F-16, которые она купила в Португалии для замены своих устаревших МиГ-21. Самолеты использовались вооруженными силами Португалии, но перед поставкой были модернизированы.

Весной этого года румынская армия прекратила использования всех МиГ-21 после нескольких инцидентов. С тех пор полеты были возобновлены, но только для миссий воздушной полиции и для того, чтобы пилоты могли продолжить обучение, и 15 мая 2023 года ВВС должны вывести эти самолеты из эксплуатации.

Напомним, генерал Дэвид Болдуин, под командованием которого находится Нацгвардия Калифорнии, призвал западных союзников Украины передать ей истребители в сжатые сроки.