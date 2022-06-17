Александр Лукашенко пригрозил Польше из-за якобы ее планов аннексировать Западную Украину.

Об этом сообщает Белта.

По словам белорусского диктатора, Польша уже «мечтает» о Западной Украине.

— Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали, — заявил Александр Лукашенко.