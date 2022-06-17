Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью для Associated Press.

Как отметил Джо Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины.

— Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже, — отметил президент.

По словам президента США, военная агрессия России могла бы угрожать хаосом в Европе.

— Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО. Он хотел такой финляндизации НАТО. А получил «НАТОлизацию» Финляндии, — отметил Джо Байден.

Напомним, в НАТО считают, что Украина может полностью освободить Донбасс и Крым.