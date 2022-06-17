Для восстановления дорожной инфраструктуры необходимо минимум 900 миллиардов гривен.

Восстановление должно быть осуществлено за счет российских средств, замороженных в европейских и других странах, заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, передает «Укринформ».

— В результате полномасштабной войны РФ против Украины разрушены 305 искусственных сооружений. Также есть 24 тысяч километров дорог, которые нужно расчистить, отремонтировать или вообще отстроить. Сейчас мы фиксируем 900 миллиардов гривен — это средства, необходимые для восстановления указанных километров и искусственных сооружений, — отметил он.

По словам Андрея Ивко, дорожная инфраструктура должна быть восстановлена за счет средств РФ, которые заморожены в европейских и других странах.

— Если говорить о времени, за которое необходимо восстановить разрушенную инфраструктуру, речь идет примерно о 2-4 годах. Базовые вещи мы планируем восстановить за один или полтора года, — добавил он.