Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта, мобилизованного в ОРЛО, рассказывающего о дезертирстве своего командования.

«Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: «Мы воевать не пойдём». Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался», — рассказал оккупант жене.

В разговоре женщина просит его не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в так называемой «ЛНР», осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

«Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь — «мясо», отвлекающий манёвр. Нигде, даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся», — объясняет он.

Напомним, арест командующего 58-й общевойсковой армией РФ Михаила Зусько, воевавшего на Николаевском направлении, косвенно подтвердился во внутренних переговорах оккупантов.