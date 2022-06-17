Кабинет Министров утвердил порядок мер по обращению с военнопленными в особый период.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден Порядок осуществления мер по обращению с военнопленными в особый период, которым закреплены общие основы обращения с военнопленными, порядок ведения учета и регистрации, эвакуации, сопровождения и приема-передачи военнопленных, порядок их опроса», — отметил он.

По его словам, Кабмин также утвердил порядок обеспечения изъятия тел (останков) лиц, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины, и порядок передачи и репатриации тел (останков).

Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин готов интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.