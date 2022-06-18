Установленная Россией блокада украинских портов и экспорта украинского зерна по-прежнему вызывают опасения, что это может вызвать серьезный продовольственный кризис в беднейших странах мира.

Для решения проблемы Франция и Турция предлагают конкурирующие планы, пишет сегодня The Guardian.

Ряд стран (в частности, Италия) поддерживают идею резолюции ООН, которая позволит конвою ООН охранять караваны с зерном из Одессы и других портов Украины до Босфора. Россия предсказуемо выступает против такой резолюции, пишет The Guardian.



Президент Франции Эмманюэль Макрон не верит, что такая резолюция ООН может быть согласована, и предлагает вместо этого резко увеличить экспорт зерна через порты Румынии, в частности, он призвал удвоить количество наземных и железнодорожных маршрутов до порта Констанцы.

— Одесса находится в нескольких десятках километров от Румынии, и через Румынию можно выйти к Дунаю и железной дороге, – сказал Макрон.

Он считает, что «мы находимся в процессе создания точки концентрации, куда мы могли бы экспортировать зерно гораздо активнее, быстрее и масштабнее, чем это удается сегодня».

Главная проблема этого плана заключается в том, что порт Констанцы уже сейчас работает на пределе своей мощности, пишет The Guardian.

Турция, в свою очередь, предлагает вариант организации «безопасных маршрутов» из трех украинских портов даже без разминирования подходов к ним.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «местонахождение мин известно», и что «коммерческие суда, возможно, под управлением украинских лоцманов, могут безопасно проходить в порты и из них без разминирования», а чиновники Турции будут для успокоения России «проверять коммерческие суда на наличие контрабандного оружия».



