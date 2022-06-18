Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Грейди Курпаси исчез на Херсонщине, когда пытался спасти гражданское население.
Об этом пишет The Washington Post.
Сослуживец Курпаси рассказал, что последний раз о нем слышали еще 26 апреля. Тогда 49-летний мужчина получл задачу удерживать наблюдательный пункт в Херсонской области, чтобы люди рядом могли эвакуироваться.
Американский морпех присоединился к борьбе против России 21 марта на добровольных началах, поговорив с семьей и друзьями перед поездкой на войну.
Представитель Курпаси заявил журналистам, что он изначально планировал помогать только мирным людям, однако уже на месте «впал в» боевую роль.
Как сообщалось, в одном отряде с пропавшим Курпаси служил первый американский доброволец, погибший на этой войне.
Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Грейди Курпаси исчез на Херсонщине, когда пытался спасти гражданское население.
Об этом пишет The Washington Post.
Сослуживец Курпаси рассказал, что последний раз о нем слышали еще 26 апреля. Тогда 49-летний мужчина получл задачу удерживать наблюдательный пункт в Херсонской области, чтобы люди рядом могли эвакуироваться.
Американский морпех присоединился к борьбе против России 21 марта на добровольных началах, поговорив с семьей и друзьями перед поездкой на войну.
Представитель Курпаси заявил журналистам, что он изначально планировал помогать только мирным людям, однако уже на месте «впал в» боевую роль.
Как сообщалось, в одном отряде с пропавшим Курпаси служил первый американский доброволец, погибший на этой войне.