Бывший офицер Корпуса морской пехоты США Грейди Курпаси исчез на Херсонщине, когда пытался спасти гражданское население.

Об этом пишет The Washington Post.

Сослуживец Курпаси рассказал, что последний раз о нем слышали еще 26 апреля. Тогда 49-летний мужчина получл задачу удерживать наблюдательный пункт в Херсонской области, чтобы люди рядом могли эвакуироваться.

Американский морпех присоединился к борьбе против России 21 марта на добровольных началах, поговорив с семьей и друзьями перед поездкой на войну.

Представитель Курпаси заявил журналистам, что он изначально планировал помогать только мирным людям, однако уже на месте «впал в» боевую роль.

Как сообщалось, в одном отряде с пропавшим Курпаси служил первый американский доброволец, погибший на этой войне.