Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает ошибочным свое решение разрешить строительство «Северного потока-2» и что это поставило Украину в более уязвимую позицию по отношению к России.

Как сообщает Европейская правда, об этом Меркель заявила в интервью RND.

— Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со вторым крупнейшим ядерным государством мира, — отметила бывший канцлер.

Именно на этом фоне она считала оправданным строительство «Северного потока-2» после заключения Минских договоренностей.

Ангела Меркель при этом не считает, что газопровод поставил Украину в более уязвимое положение.

— Тогда размышляли так: если «Северный поток-2» заработает, Владимир Путин не будет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее, – сказала она и добавила, что перед вторжением России ни один кубический метр газа так и не снабжался трубопроводом.

«В этом смысле газ не был оружием (России, — прим.)», – подытожила Меркель.

В том же интервью бывший канцлер Германии предположила, что ее отставка с должности главы правительства могла повлиять на решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, Ангела Меркель настаивает, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.