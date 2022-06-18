В России заговорили о планах возрождения автомобильных брендов СССР «Волги» и «Победы».

Об этом заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом не уточнив возможные сроки начала производства.

Напомним, бывший завод Renault в Москве — ЗАО «Рено Россия» — официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод Москвич».