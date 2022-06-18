Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала полковнику Андрею Гнатову.

Об этом стало известно во время визита президента в Николаев в субботу, 18 июня.

Андрей Гнатов сейчас является начальником штаба — заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В его задачи входит, в том числе, и оборона Николаева.

До сентября 2021 года Андрей Гнатов был командиром николаевской 36-й бригады морской пехоты.

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Напомним, что во время совещания, которое Владимир Зеленский провел в Николаеве, обсудили угрозы с суши, в том числе со стороны непризнанного Приднестровья, с моря, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный. Отдельное внимание было уделено материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск «Приморье» и их оборонным нуждам.