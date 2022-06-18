В США цены на бензин впервые за более чем два месяца упали на фоне снижения цен на нефть и падения потребительского спроса.

Об этом пишет CBS News.

По словам Патрика Де Хаана, аналитика GasBuddy, в пятницу 17 июня средний показатель по стране упал до 4,99 доллара за галлон.

— Исходя из ситуации на рынке в данный момент — они могут меняться и действительно меняются — в ближайшие недели средний показатель по стране может упасть до 4,55–4,75 доллара за галлон, если тенденции не изменятся, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов. Украина начнет получать эти ресурсы с начала следующей недели.