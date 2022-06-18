Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сроки начала ленд-лиза зависят от множества факторов.

Об этом шла речь в интервью секретаря СНБО изданию LIGA.net.

По словам Алексея Данилова, существует определенная процедура относительно работы ленд-лиза. Однако само принятие закона о нем — уже «очень положительное решение».

— И лендлиз будет, вопрос — когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки — это как сутки, а для нас это совсем другие измерения, — говорит глава СНБО.

Он добавил, что ленд-лиз может заработать в июле-августе, а может и в сентябре, это зависит от ряда факторов.

— Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране. Наличие оружия, оборудования для его изготовления, боеприпасов. Сегодня так получилось, что боеприпасов советского образца 122-го и 155-го калибра почти не осталось, — рассказал Алексей Данилов.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что первые поставки оружия по программе ленд-лиз из США можно ожидать через две-три недели.