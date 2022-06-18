Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями, известной как Стамбульская конвенция.

Документ внесен 18 июня, о чем свидетельствуют данные на сайте парламента.

«Реализация акта будет иметь влияние на интересы Государства Украины в части выполнения международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека и на интересы лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, в части обеспечения гарантий защиты их прав и предоставления им помощи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Когда Верховная Рада рассмотрит документ, пока неизвестно.

Как пишет Радио Свобода, Украина еще в 2011 году подписала, но до сих пор не ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Во всех нынешних составах украинского парламента из этого обзора преобладали крайне консервативные и ложные взгляды на содержание этой конвенции.

Ее единственная задача – предотвращать все формы насилия против женщин, поддерживать равенство между женщинами и мужчинами. Но в ее тексте есть слово «гендер», ошибочно или сознательно ложно связывающееся с «пропагандой гомосексуализма», однополыми браками и т.д.

Согласно тексту конвенции, «гендер» в ее понимании означает «социально возникшие роли, способы поведения, деятельности или атрибуты, которые данное общество считает подходящими для мужчин и женщин». Таким образом, введение в документе этого понятия никак не чревато традициями и ценностями каждого данного общества.

Также конвенция не содержит и не может привести к угрозе концепции семьи – она вообще никак не касается этого вопроса и не регулирует его, а потому из-за ратификации конвенции не может возникнуть требование признавать однополые браки.

Понятие «гендера» не заменяет терминов «женщина» и «мужчина», конвенция не продвигает никакой особой «гендерной идеологии»: единственный смысл этого слова в документе – подчеркнуть, что женщина с большей вероятностью может подвергнуться насилию именно потому, что она женщина.

Документ не предусматривает создание понятия «третьего пола» или требований признавать его, как и не требует введения какого-либо отдельного «гендерного образования».

И, кроме того, несмотря на название конвенции, она содержит положения о защите от домашнего насилия мужчин или парней.

33 страны Совета Европы ратифицировали Стамбульскую конвенцию, вступившую в силу в 2014 году, и еще 12 подписали, но до сих пор не ратифицировали.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.