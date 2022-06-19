Группа из 11 ресторанов в Пальма-де-Майорке на испанских Балеарских островах ввела дресс-код, чтобы попытаться отвлечь плохо одетых туристов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает The Local.

Рестораны, все члены группы Palma Beach, ввели QR-коды, чтобы клиенты могли отсканировать и проверить обязательный дресс-код, называемый Smart Chic.

Туристы узнают, что некоторые предметы одежды, которых часто много во время пляжного отдыха, сейчас запрещены, в частности безрукавки, купальные костюмы, карнавальные костюмы, как на девичниках и холостяцких вечеринках, а также аксессуары, приобретенные у уличных торговцев, такие как солнцезащитные очки, шляпы или парики.

Также туристы не могут зайти в 11 ресторанов, одетые в золотые цепочки, шляпы, футболки или одежду с логотипами других компаний на островах, пропагандирующих пьяный туризм.

Введение дресс-кода является частью более широкого толчка к попытке изменить модель туризма, которую предлагают Балеарские острова.

Средиземноморский архипелаг, состоящий из Майорки, Менорки, Ибицы и Форментеры, хорошо известен не только своими красивыми прибрежными курортами, но и местами для пьянства.

Давно известные своими дешевыми напитками, пабами и алко-круизами острова привлекали туристов из Европы для дешевых пьяных развлечений.

К примеру, Магалуф на Майорке пользуется особой популярностью у британцев и, в меньшей степени, немцев и других северных европейцев, желающих дешевого и наполненного алкоголем отдыха на солнце.

Но новые правила, подавляющие чрезмерное употребление алкоголя и беспорядочное поведение на островах, усложняют это, поскольку власти пытаются изменить имидж и модель туризма Балеарских островов.

Новые правила, которые первоначально были введены в январе 2020 года, но почти не имели значения из-за пандемии Covid-19, теперь вступают в силу с приближением летнего сезона и включают законодательство, запрещающее 2-в-1, счастливые часы и бесплатные бар-предложения , ограничивая продажу алкоголя с 21:30 и 8:00 утра, ограничение алкогольных напитков до шести в день в гостиницах типа «все включено».

Печально известная туристическая практика, когда пьяные туристы вылетали с балконов в бассейны – также была запрещена с немедленным выселением тех, кто участвует в популярной и часто смертельной активности.

Изменения на Балеарских островах происходят на фоне широких дебатов в Испании по поводу роли и модели туризма – он составляет около 13 процентов ВВП – и того, как он согласуется с испанской экономикой, когда она приближается к первому летнему сезону без COVID-19 и пытается выздороветь от пандемии.

Напомним, за 20 дней мая почти половину всех операций с гривневыми картами украинцев за границей пришлось на снятие наличных, в том числе – на так называемый карточный туризм.