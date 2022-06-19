Фото: Der Spiegel

19 июня идут 116-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

По данным Оперативного командования «Юг», войска РФ придерживаются тактики воздушных и ракетных ударов, артиллерийско-минометных обстрелов.

Вертолетом оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников на Николаевщине, но получили ответный огонь и, уклоняясь от ударов, Ми-24 ретировался.

Россияне дважды атаковали ракетами Николаев. Днем нанесли двойной удар ракетами типа Х-55 по промышленной инфраструктуре. А вечером – «Калибрами» со стороны Херсонщины. Две ракеты – поразили завод пластиковых окон, еще одна – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех. Предварительно жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

ВСУ 4 раза атаковали оккупантов с воздуха на юге. Тремя вертолетами – по скоплению войск РФ в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению оккупантов и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по составу боеприпасов в Белозерской общине Херсонщины.

За сутки украинские бойцы уничтожили 28 оккупантов, танк Т-62, радиолокационную станцию, топливозаправщик и другую автомобильную технику. Окончательные потери – уточняются.

Онлайн-репортаж

Обновляется

«Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем», — заверил президент Владимир Зеленский после визита в Николаев и Одессу.

Он также добавил, что «нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить».

— Предметно прошлись по экономической ситуации, по работе аграрного сектора. Обсудили безопасность наших портов, возможности экспорта нашей агропродукции, – сообщил президент.

Житель Херсонщины пожаловался на странные сообщения от российского банка «Тинькофф Банк» якобы о том, что все его долги по кредиту перешли туда из «ПриватБанка». Примечательно, что ранее замглавы так называемый «военно-гражданской администрации» области Кирилл Стремоусов говорил, что жителям региона якобы спишут долги перед украинскими банками.