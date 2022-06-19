За минувшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – «Калибрами».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Дважды ракетами атакован Николаев.

Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – 5-ю «Калибрами» со стороны Херсонщины.

Одну ракету уничтожили украинские подразделения с переносного зенитно-ракетного комплекса.

Две ракеты поразили завод пластиковых окон, еще одна – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.

Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.

Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала запрет русского языка в николаевских школах. В своем Telegram-канале она заявила, что российским оккупантам теперь надо «взять Николаев до 1 сентября».

Полковник Роман Костенко, с первых дней защищающий Николаев, прокомментировал ее заявление легендарной фразой спартанского царя Леонида I: «Приди и возьми» («Μολών λαβέ»).