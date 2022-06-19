Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое записал, возвращаясь с юга Украины, заверил, что «юг мы никому не отдадим».

Об этом он сказал в своем видеообращении утром, 19 июня.

Как известно, 18 июня президент Владимир Зеленский с рабочим визитом побывал в Николаеве, а после приехал с визитом в Одессу.

— Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить. Предметно прошлись по экономической ситуации, по работе аграрного сектора. Обсудили безопасность наших портов, возможности экспорта нашей агропродукции. Наша позиция четкая, неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире из-за российской войны, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, во время совещания президент Владимир Зеленский вручил главе ОВА Виталию Киму орден «Богдана Хмельницкого» III степени и мэру Николаева Александру Сенкевичу орден «За мужество» III степени, которыми наградил их в марте.