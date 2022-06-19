Глава Херсонского областного совета Александр Самойленко озвучил, кто именно из высшего руководства области поспособствовал российскому вторжению.

Об этом чиновник сообщил в интервью «Укринформу».

— Сейчас мы уже также знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага, – сказал он.

Согласно его утверждению, именно Садохин «выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождая при этом колонну херсонской СБУ в эвакуацию».

— Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины (Владимир Зеленский, – прим..) уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители, – добавил Александр Самойленко.

Напомним, назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что собираются «присоединять» Херсонскую область к России в следующем году и для этого вероятно предстоит все же провести «референдум».