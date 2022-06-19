В Запорожской области российские оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления, угрожая смертной казнью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

— Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В настоящее время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы, — сказал он.

По его словам, благодаря профессионализму и устойчивости ВСУ в Северодонецке, войска оккупантов не могут активно наступать на Запорожском направлении.

— Если враги будут иметь успехи на Донецком или Луганском направлении, то потом встанет вопрос о других территориях Украины. Мы должны сплотиться и помогать ВСУ достойный отпор и со временем перейти в контрнаступление, — сказал Александр Старух.

Напомним, что в населенных пунктах Херсонской области, которые контролируются оккупантами, российские солдаты начали изымать любую провизию, запугивая гражданских за неповиновение.