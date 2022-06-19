В администрации президента США обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжную, еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале.

Об этом сообщает The Washingtonn Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

По его словам, администрация Байдена надеется, что новое вооружение, а также санкции и дипломатическая изоляция России повлияют на окончательное завершение войны путем переговоров, потенциально уменьшив готовность российского диктатора Владимира Путина продолжать борьбу.

Как пишет газета, даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно сделать так, чтобы Россия не смогла «поглотить Украину», поскольку это, по мнению американских чиновников, может подтолкнуть Путина к вторжению в другие соседние страны или даже удару по членам НАТО. Так, администрация Байдена готова терпеть и держать лицо перед глобальной рецессией и угрозой голода, пишет Politico.

— Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет очень плохим для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира, — пояснил WP представитель Госдепа.

Напомним, разведывательное сообщество США считает, что война президента России Владимира Путина в Украине, вероятно, станет «более непредсказуемой и эскалационной» в ближайшие месяцы.