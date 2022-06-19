От начала полномасштабной войны Украина потеряла гораздо меньше своих военных, чем российская армия.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для The Globe and Mail.

— Ситуация на линии фронта напряженная, сложная, и я не из тех, который считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они стащили их сюда...У них есть преимущество в артиллерии и тяжелой технике. Это не пугает наших воинов. Мы удержим свои позиции. Время от времени мы осуществляем контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца, — заявил Алексей Данилов.

В то же время он отказался говорить сколько именно военных Украина потеряла с начала полномасштабной войны, но подчеркнул, что эта цифра у нас «намного меньше чем у врага».

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что Москва уведомила Будапешт о том, что готовится к захвату Украины еще до вторжения 24 февраля.