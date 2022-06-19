Российские СМИ сообщают, что командиров полка «Азов», якобы сдавшихся в плен, вывезли на территорию России для так называемых «следственных действий».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник;

— Руководителей «Азова», сдавшихся в плен в Мариуполе, этапировали в РФ для следственных действий, – сообщает российское пропагандистское издание.

Напомним, заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь вечером 19 мая заявил, что он и другое командование защитников Мариуполя остается на заблокированном россиянами заводе «Азовсталь».

Ранее «Азов» в своих соцсетях опубликовал видео, на котором командир полка подполковник Денис Прокопенко сообщил, что «для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа».

Позже стало известно, что вечером 16 мая 211 украинских военных из «Азовстали» доставили в Еленовку, где они будут ждать обмен военнопленными. Ещё 53 тяжелораненых украинских защитника были доставлены в Новоазовск в больницу.

В Генштабе ВСУ сообщили, что высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений на «Азовстали» сохранить жизнь личного состава.

Благодаря бойцам с «Азовстали» Украина получила критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров, добавили в Генштабе.

Кроме этого, вечером 17 мая с территории «Азовстали» в Мариуполе выехало, по меньшей мере, 7 автобусов с украинскими защитниками под контролем российских оккупантов.

Заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что у украинской власти нет другого способа спасти военных с «Азовстали», кроме того, который используется сейчас — бойцов вывозят на неподконтрольную территорию, а затем должны обменять.

Также сообщалось, что Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых «нацистских преступников», а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка «Азов» террористической организацией.

Позже стало известно, что следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Аналитики считают, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из «Азовстали», чтобы быстрее провозгласить взятым Мариуполь.

В России сообщают, что всего с 16 по 19 мая завод покинули уже 1730 бойцов, в том числе 80 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники должны быть обменены на российских военнопленных. Последующий процесс зависит от обязательств ООН, Красного Креста и России.