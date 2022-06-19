Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил четыре важных шага, которые должны предпринять его страна и западные союзники на фоне затяжной войны России против Украины.

Об этом говорится в его колонке The Sunday Times.

Снабжение оружием: Украину необходимо обеспечить вооружением, техникой, боеприпасами и обучением быстрее, чем у оккупантов.

Восстановление Украины: Кабмин должен платить зарплаты, руководить школами, доставлять помощь и начинать реконструкцию, где это возможно. Для этого Украине понадобится постоянное финансирование и техническая помощь, которую Запад должен направлять в последующие годы.

Восстановление экспортных маршрутов: РФ подавила экономику Украины, заблокировав ее основные экспортные маршруты через Черное море.

Разблокировка украинских морских портов: тяжелее всего российская блокада Одессы и других украинских портов препятствует экспорту крайне необходимого продовольствия для самых бедных людей.

— Пока я пишу, примерно 25 миллионов тонн кукурузы и пшеницы — это все годовое потребление всех наименее развитых стран — накоплено в резервуарах по всей Украине, на которую нападает Россия, — подчеркнул Борис Джонсон.

Великобритания поддерживает усилия ООН по созданию безопасного коридора для морского экспорта.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Украина победит в войне с Россией.