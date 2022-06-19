Президент Владимир Зеленский посмертно наградил мариупольских врачей орденом «За заслуги» ІІІ степени. Их отметили героическим спасением жителей во время обстрелов города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Награды присвоили погибшим медикам Мариупольской городской больницы №4: Сергею Власюку, Андрею Гнатюку и Анатолию Казанцеву.

Мэр города Вадим Бойченко сказал, что врачи ценой собственной жизни спасали мариупольцев под постоянными обстрелами оккупантов.

— Были всегда рядом — в операционных или подвалах. Мы всегда будем помнить их поступок. Это настоящий пример мужества и героизма, — отметил он.

В указе главы государства №419/2022 указано, что Сергей Власюк был врачом отделения экстренной медицинской помощи коммунального некоммерческого предприятия «Мариупольская городская больница №4 имени И.К.Мацука».

Андрей Гнатюк в том же медучреждении работал заведующим терапевтическим отделением, а Анатолий Казанцев — заведующим инфекционным отделением.

Напомним, во время совещания президент Владимир Зеленский вручил главе ОВА Виталию Киму орден «Богдана Хмельницкого» III степени и мэру Николаева Александру Сенкевичу орден «За мужество» III степени, которыми наградил их в марте.