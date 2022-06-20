Президент Молдовы Майя Санду подписала закон об информационной безопасности. Закон запрещает новостной и аналитический контент из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении, в частности, в эти страны входит Россия.

Под запрет попала российская пропаганда, заявила глава Совета по телевидению и радио Молдовы Лилиана Вицу, сообщает DW.

Лилиана Вицу отметила, что закон вступит в силу на следующей неделе. После этого за распространение дезинформации и вводящего в заблуждение контента будут назначаться штрафы или даже временная блокировка СМИ.

Закон истолковывает дезинформацию как «преднамеренное распространение ложной информации, созданной для причинения вреда личности, социальной группе, организации или безопасности государства». За распространение дезинформации предусмотрены штрафы от 40 до 100 тысяч леев (от 2 до 5 тысяч евро), а также блокировка лицензии на вещание на срок до 7 дней.

Под запретом российская пропаганда. Россия подписала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении в 2006 году, но не ратифицировала ее, поэтому РФ подпадает под действие закона. Российские политические и военные новости в Молдове с начала войны России против Украины запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. С принятием закона этот запрет будет продлен бессрочно.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию оставшихся 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые еще были доступны для латвийских зрителей.