В 2021 году ядерные государства потратили на обслуживание своего ядерного арсенала 82,4 миллиарда долларов, или более 156 тысяч долларов в минуту. Это на 6,4 миллиарда больше, чем в 2020 году.

Об этом говорится в отчете Международной компании об отмене ядерного оружия.

Так, больше всего на обслуживание своего ядерного арсенала потратили США — 44,2 миллиарда долларов (84 тысячи в минуту). На втором месте Китай — 11,7 миллиарда долларов (22 тысячи в минуту), а на третьем — россия, потратившая 8,6 миллиарда долларов (16 тысяч в минуту). Далее рейтинг выглядит так:

Великобритания — 6,8 миллиарда долларов;

Франция — 5,9 миллиарда долларов;

Индия — 2,3 миллиарда долларов;

Израиль — 1,2 миллиарда долларов;

Пакистан — 1,1 миллиарда долларов;

Северная Корея — 642 миллиона долларов.

Напомним, что НАТО не могут дать гарантий России о неразмещении ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в Альянс. Поскольку государства сами имеют право на этот выбор.