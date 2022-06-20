В 2021 году ядерные государства потратили на обслуживание своего ядерного арсенала 82,4 миллиарда долларов, или более 156 тысяч долларов в минуту. Это на 6,4 миллиарда больше, чем в 2020 году.
Об этом говорится в отчете Международной компании об отмене ядерного оружия.
Так, больше всего на обслуживание своего ядерного арсенала потратили США — 44,2 миллиарда долларов (84 тысячи в минуту). На втором месте Китай — 11,7 миллиарда долларов (22 тысячи в минуту), а на третьем — россия, потратившая 8,6 миллиарда долларов (16 тысяч в минуту). Далее рейтинг выглядит так:
Напомним, что НАТО не могут дать гарантий России о неразмещении ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в Альянс. Поскольку государства сами имеют право на этот выбор.
В 2021 году ядерные государства потратили на обслуживание своего ядерного арсенала 82,4 миллиарда долларов, или более 156 тысяч долларов в минуту. Это на 6,4 миллиарда больше, чем в 2020 году.
Об этом говорится в отчете Международной компании об отмене ядерного оружия.
Так, больше всего на обслуживание своего ядерного арсенала потратили США — 44,2 миллиарда долларов (84 тысячи в минуту). На втором месте Китай — 11,7 миллиарда долларов (22 тысячи в минуту), а на третьем — россия, потратившая 8,6 миллиарда долларов (16 тысяч в минуту). Далее рейтинг выглядит так:
Напомним, что НАТО не могут дать гарантий России о неразмещении ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае их вступления в Альянс. Поскольку государства сами имеют право на этот выбор.