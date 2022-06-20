Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель считает блокаду Россией экспорта миллионов тонн украинского зерна — военным преступлением.

Об этом он сказал в понедельник перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает Европейская правда.

— Невероятно, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление. Я не представляю, чтобы это длилось гораздо дольше. В противном случае это будет чем-то, за что Россия должна понести ответственность, – сказал Жозеп Боррель.

Он выразил надежду, что «никто не будет в состоянии» сопротивляться давлению международного сообщества и ООН в конце концов достигнет соглашения о вывозе украинского зерна.

—Последствия войны становятся все более опасными не только для Украины, но и для всего мира, — констатировал Жозеп Боррель.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия хочет, чтобы санкции против экспорта ее зерна и зерновых были сняты в обмен на открытие коридоров для вывоза зерна из портов Украины.