Разрешение на мародерство в Украине российско-оккупационным войскам своим указом дал лично президент РФ Владимир Путин. Поэтому кражи во время войны не считаются преступлением и за них не наказывают.

Об этом один из оккупантов рассказал своей жене, разговор перехватила Служба безопасности Украины.

— То есть это, короче, не наказывается, что мы мародерим. Это позволено. Путин разрешил же. Указ дал, что мародерство разрешено, — рассказал российский солдат.

Оккупант завидует старшине, наворовавшему телевизоры, стиральные машины, грили и т.д. Поэтому составил и себе «бизнес-план», хотя имеет более скромные аппетиты.

СБУ указывает, что для начала оккупант хочет украсть для себя военную экипировку, так как обмундирование в условиях «спецоперации» им приходится покупать самим.

— Я сижу в этих (украденных, – прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти — продувают... С вентиляционной тканью, ну, ох*енные, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины опубликовала еще один перехваченный разговор оккупантов, который доказывает, что воевать в Украину отправили настоящих мародеров и насильников.