Один из пяти пленных мирных украинских жителей, освобожденных по обмену 18 июня, Иван, рассказал о том, как над ним издевались российские оккупанты.

Об этом сообщил Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Иван — человек с инвалидностью из села Приютное в Запорожской области. Его дом обстреляли прямой наводкой из боевой машины пехоты. От обломков мужчину защитил бродячий пес, который улегся на него сверху.

После этого мужчина собрал вещи, сел на мотоцикл и попытался уехать, но попал в плен к оккупантам: тем понравился его транспорт.

Иван рассказал, что сначала его сильно избивали, заставляли копать себе могилу, имитировали расстрел. Потом вывезли в поле и отпустили — сказали, мол, ты «достойный воин», потому что не «раскололся», хотя ему попросту нечего было рассказывать.

Вместе с тем мужчину отпустили на оккупированные территории, и уже скоро он снова попал в плен: сначала к «азиатам», которые его не трогали, а потом — в руки «славян», и все началось снова.

По словам мужчины, когда он пожаловался на проблемы с позвоночником, где у него стояла вживленная пластина, ему ответили: «Это тебя чипировали».

Напомним, оккупанты пытали пленных украинских военных, вводили им неизвестные препараты и заставляли учить стихи.