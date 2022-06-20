Жанр Crash Games (игры самолеты) пользуются огромным спросом в 2022 году. Ежедневно в интернете появляются тысячи запросом от игроков на тему: краш-игры, игры самолеты, где играть в краш-игры, Авиатор, Джет Х, Заппелин. Если Вы устали от банальных онлайн игр, то самое время попробовать что-то нестандартное и интересное. Игры самолеты – быстрые и динамичные Crash Games. Продолжайте читать статью, чтобы узнать больше о Crash Games и научиться в них играть.

Алгоритм игры

Суть краш-игр Aviator, JetX, Zeppelin состоит в том, что при запуске игры на экране появляется самолет, в случае с Zeppelin – это дирижабль. Каждое из воздушных суден начинает постепенно взлетать. Наряду с траекторией движения самолета (дирижабля) возрастает и коэффициент, применимый к размеру ставки.

Задача игрока – успеть забрать выигрыш, пока самолет не улетел (Авиатор) или не взорвался (JetX, Zeppelin). Если он улетел и взорвался, и вы не успели забрать выигрыш, прибыль сгорает. Движение самолета зависит от математической прогрессии и других расчетов. Здесь действует правило ГСЧ, согласно которому выигрыш определяется случайным образом.

Рассчитать момент вылета самолета за пределы экрана или взрыва практически невозможно. Здесь вы можете ориентироваться на свою интуицию, наблюдательность и удачу.

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Zeppelin

Zeppelin – быстрая игра-самолетик, аналог Джет Х и Авиатор. Внутриигровой чат, максимальная честность игры, привлекательный дизайн – все это, безусловно, привлекает в игре Zeppelin.

Особенность краш-игры Zeppelin заключается в следующем: только от интуиции и удачи игрока зависит, удастся ли выиграть.

Зеппелин состоит из отдельных раундов, которые следуют друг за другом в непрекращающемся режиме. До начала раунда игрок делает ставку и вместе со стартом дирижабль начинает подниматься вверх. Одновременно на экране отображается коэффициент, постепенно возрастающий вверх до тех пор, пока дирижабль не взорвется. Задание игрока – вовремя забрать выигрыш.

JetX

Краш-игра Jetx напоминает олдскульную пиксельную игру от Nintendo.

Начинается игра со ставки, которую игрок должен сделать до того, как начнется игра и самолет полетит вверх. Самолетик JetX может лететь менее 5 секунд, а может продолжать полет и в течении минуты. Поэтому игрок в данном случае выступает пилотом-авантюристом, перед которым стоит важный выбор – рисковать и взлетать все выше, или выбрать менее рискованную, но верную высоту.

Интерфейс игрового автомата Jet X максимально прост и удобен. Перед игроком открывается поле с полосой аэродрома и, собственно, само воздушное судно. При взлете на экране появляются облака, а после – космос.

Под главным экраном располагаются кнопки, без которых невозможно взаимодействовать с игрой:

Bet – выбрать размер ставки;

Collect – настроить автоматическое прекращение игры при достижении определенного коэффициента;

Place your bet – сделать ставку;

Place your next bet – сделать 2-ю ставку;

Cancel – отменить ставку и забрать выигрыш.

Справа от экрана располагается час, где можно общаться с другими игроками, делиться техниками и советами.

Авиатор

Основным «героем» краш-игры Авиатор является, конечно же, самолет. Ярко-красное воздушное судно начинает подниматься в небо в начале каждого раунда. Его полет осуществляется по конкретной траектории, образуя кривую линию. Чем выше поднимается самолет, тем больше выигрыш. Краш-игра Aviator очень похожа на вышеупомянутую игру Джет Х от SmartSoft Gaming. Доступные и понятные правила, отсутствие тяжелых 3D элементов дают возможность запускать игры самолетики на любом устройстве.

Внимание! Самолет летит очень быстро!

Где можно поиграть в игры самолетики?

Aviator, Джет Х, Зеппелин – уникальные многопользовательские кра-игры, разработанные по криптографической технологии. Играть в игры-самолетики команда Svit Casino Ua рекомендует на официальных, лицензионных сайтах: Parimatch, Pin Up, Favbe. Вы сможете начать играть на реальные деньги после регистрации в той или иной компании, или попробовать бесплатную демо-версию, не проходя процедуру регистрации.

Вывод

Безусловно, краш-игры самолетики – это must have 2021-2022 года. В каждой быстрой игре можно как выиграть, так и проиграть. Пользуйтесь своей интуицией, доверяйте своим чувствам и выигрывайте деньги, запуская в небо самолетики.