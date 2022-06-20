В мае 2022 года Китай импортировал рекордное количество российской нефти — на 55% больше, чем в мае 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, российскую нефть в страну поставляли по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также морскими путями из европейских и дальневосточных портов россии. В мае в Китай поставили 8,42 миллиона тонн нефти (1,98 миллиона баррелей в сутки). В апреле в Китай ежесуточно поставляли 1,59 миллиона баррелей.

Общий спрос на сырую нефть в Китае уменьшился из-за коронавирусных ограничений и замедления экономики, так что ведущие китайские импортеры Sinopec и Zhenhua Oil активизировали закупку дешевой российской нефти в дополнение к поставкам из Ирана и Венесуэлы. Такие данные свидетельствуют о том, что россия может найти покупателей для своей нефти даже несмотря на западные санкции и снижение цен.

Кроме того, Китай увеличил поставки российского сжиженного природного газа: в мае импорт достиг почти 400 тысяч тонн, что на 56% больше, чем в мае 2021 года.

Напомним, в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в мае прибыли танкеры с российской нефтью, несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели эмбарго на российские энергоносители.