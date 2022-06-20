Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что после вторжения в Украину его страна считает обязанной подготовиться к угрозе новой войны.

Об этом пишет DR.DK.

Глава Минобороны Дании предупредил, что Копенгагену важно принимать во внимание опасность, которая исходит от нынешней России.

— Путинская агрессия в отношении Украины изменила Европу и угрозы, с которыми мы сталкиваемся. Дания берет на себя большую ответственность за мир и безопасность в борьбе с путинскими угрозами, — подчеркнул министр.

Бедсков добавил, что датская армия отложит списывание самолетов F-16, вместо этого закупив топливо и запчасти на них.

Напомним, Дания согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева.