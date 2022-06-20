Родственники ветерана морской пехоты Грэди Курпаси, который выполнял задания на Николаевщине и перестал выходить на связь в апреле, убеждены, что он жив.

Об этом информирует NBC.

О бывшем капитана морпехов ничего не слышно с 23 апреля, когда он был неподалеку от Николаева. По словам представителя его семьи, во время последних бесед он был «в хорошем настроении» и «чувствовал, что поступает правильно».

— Курпаси просто пытался помочь людям всеми возможными способами, — отметил Дон Тернер.

Не получив новостей от Госдепа о местонахождении защитника Украины, родственники начали собственное расследование, чтобы отследить пропавшего, «звоня людям и задавая вопросы».

— Мы знаем, что ты сильный парень. Так держать, — отметил представитель интересов родственника Грэди Курпаси.

Как сообщалось, в одном отряде с пропавшим Курпаси служил первый американский доброволец, погибший на этой войне.