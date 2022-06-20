Правоохранительные органы ФРГ заморозили три квартиры в Мюнхене, принадлежавшие неназванному депутату Госдумы РФ, который вошел в санкционные списки Евросоюза.

Об этом сообщает Die Welt.

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Прокурор Мюнхена рассказала, что под арест попали три частные квартиры и счет для арендной платы. Владельцами этого были неназванный депутат Госдумы РФ и его супруга, на постоянной основе проживающая в Германии. Представительница правоохранительных органов добавила, что существует высокая вероятность конфискации арестованных средств.

— Конфискация квартир в Мюнхене вступила в силу после внесения записи в земельный кадастр, которая была завершена в понедельник. По данным прокуратуры, жильцы квартир должны остаться жить там, но теперь они должны будут платить арендную плату в размере около 3500 евро в месяц в окружной суд Мюнхена вместо владельцев. Федеральное управление уголовной полиции поддержало подготовку и применение санкций, заявил прокурор, — указали детали дела в Die Welt.

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