Ветеран армии США из 82-й воздушно-десантной дивизии Пол Уолл возил посильную помощь для Николаева из желания помочь украинским защитникам на этом направлении.

О нем написали американские медиа.

Вместе с другими ветеранами Пол создал НКО Global Augmentation и поехал на добровольной основе в Украину. Первым делом он отвез припасы украинским военным в Николаевской области.

— Мы привезли этому гарнизону из 1000 человек несколько фургонов с едой и три поддона с водой, которых хватит ненадолго, но они очень нужны, — сказал военнослужащий воздушных войск США.

Затем его товарищи переключились на эвакуацию людей из обстреливаемы районов

— Здания горят, здания дымятся, здания обваливаются, это полная разруха. Мы въезжали под артиллерийский огонь, загружали людей как можно быстрее, а затем уезжали под артиллерийским и минометным огнем, а затем доставляли их в относительную безопасность. В ходе этой четырех- или пятидневной миссии у нас было 183 человека, которые хотели уйти, — прояснил свои действия Пол Уолл.

Теперь его команда собирает деньги на костюмы для пиротехников и аптечки, помня о благодарности украинцев, которым они помогли.

— Они очень благодарны, они действительно счастливы, они не всегда могут объяснить это, кроме как ударить кулаком в сердце и сказать «Слава Украине», — передал свои ощущения волонтер.

Напомним, чешский парамедик приехал волонтерствовать в Николаев.