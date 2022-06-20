Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом «Домой, в Европу».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Новости-Грузия.

В акции принимали участие представители разных сфер. Некоторые заведения закрылись раньше, чтобы их работники пришли на митинг. Политические силы пришли без партийной символики, вместе с тем были плакаты в поддержку экспрезидента Михеила Саакашвили.

Часть студентов пришла с протестными плакатами, например «Требуем деолигархихации», «Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии»; другие же были более нейтральными – «За наше будущее», «Молодая сила здесь».

На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.

Организатором митинга является движение «Сирцхвилиа» (в переводе — «стыд, позор»). Его цель – продемонстрировать важность европейского будущего для Грузии и одновременно выразить процесс действиям грузинских властей, которые, по мнению организаторов, делают недостаточно для евроинтеграции.

Напомним, отставной полковник грузинской армии Георгий Купарашвили, который защищал Мариуполь наравне с другими, рассказал, как был устроен процесс эвакуации тяжелораненых из полного окружения в Украину.