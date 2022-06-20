Венгрия продлила срок безразрешительного проезда в двустороннем сообщении для украинских перевозчиков до момента вступления в силу «транспортного безвиза».

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

Транзитный проезд по территории Венгрии без использования разрешений возможен в случае выполнения перевозки в и из Украины.

В конце марта Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.

Напомним, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента Ласло Кевера о том, что у Владимира Зеленского «некая психологическая проблема».