Британский военный корреспондент Джером Старки заснял с эффектом слоу-моушин, как украинские артиллеристы испепеляют врага на южном фронте.

Видеоролик опубликован таблоидом The Sun.

Журналисту разрешили присутствовать при гаубичном огне при строгом условии, что не будет снимать объекты окружающей среды, которые бы поставили под угрозу позицию, с которой работали артиллеристы.

— Они прибыли из секретного места, которое мы не можем раскрыть, где они планируют выполнить огневую задачу, — рассказал военкор.

После нескольких выстрелов расчет быстро свернул 152мм орудие и покинул место до начала контрбатарейной стрельбы.

— Нам дали довольно ясные инструкции, как только огневая миссия закончилась, нужно было убираться отсюда как можно быстрее, потому что русские радары установили бы это место и по нему начался ответный огонь, — сообщил Джером Старки, отходя быстрым шагом от отстрелянной позиции.

Как сообщалось в недавнем сюжете ТСН, гаубицы М777 стали символом украинского контрнаступления на юге страны.