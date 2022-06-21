Из двадцати тысяч рабочих Алчевского металлургического комбината Россия принудительно кинула в бои две тысячи человек.
Об этом информирует Le Monde.
Боевики «ЛНР» сами назвали французским журналистам подобную цифру, уклонившись от вопросов про «мобилизацию».
В оккупированном Алчевске это преступление против гражданского населения маскируют за термином «добровольный уход».
— Тысячи мужчин были арестованы на улицах или на работе, после чего их кинули в бои; другие прячутся, отцы, рабочие, студенты... Менее экипированные, чем их русские товарищи, их часто выбрасывают на передовую, — говорится в материале.
Напомним, в России продолжается скрытая мобилизация.
Из двадцати тысяч рабочих Алчевского металлургического комбината Россия принудительно кинула в бои две тысячи человек.
Об этом информирует Le Monde.
Боевики «ЛНР» сами назвали французским журналистам подобную цифру, уклонившись от вопросов про «мобилизацию».
В оккупированном Алчевске это преступление против гражданского населения маскируют за термином «добровольный уход».
— Тысячи мужчин были арестованы на улицах или на работе, после чего их кинули в бои; другие прячутся, отцы, рабочие, студенты... Менее экипированные, чем их русские товарищи, их часто выбрасывают на передовую, — говорится в материале.
Напомним, в России продолжается скрытая мобилизация.